FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prudential-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Prudential eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Prudential-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Prudential-Aktie letztlich bei 10,23 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Prudential-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 977,484 Prudential-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 490,32 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 05.02.2026 auf 11,76 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 14,90 Prozent vermehrt.

Prudential wurde am Markt mit 29,71 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at