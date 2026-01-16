Prudential Aktie

WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

Profitabler Prudential-Einstieg? 16.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Prudential-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Prudential-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential-Aktie betrug an diesem Tag 6,25 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Prudential-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 600,512 Prudential-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 966,07 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 15.01.2026 auf 11,85 GBP belief. Damit wäre die Investition 89,66 Prozent mehr wert.

Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 29,83 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Prudential plc

Analysen zu Prudential plc

05.08.24 Prudential Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Prudential plc 13,80 0,00% Prudential plc

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

