FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor einem Jahr verdient
Prudential-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential-Aktie betrug an diesem Tag 6,25 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Prudential-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 600,512 Prudential-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 966,07 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 15.01.2026 auf 11,85 GBP belief. Damit wäre die Investition 89,66 Prozent mehr wert.
Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 29,83 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
