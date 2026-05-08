FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Prudential gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Prudential-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Prudential-Aktie betrug an diesem Tag 8,31 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Prudential-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,039 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,62 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 07.05.2026 auf 11,68 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,62 Prozent angewachsen.

Prudential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at