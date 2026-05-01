Prudential Aktie

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WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

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Langfristige Performance 01.05.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prudential-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Prudential-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Prudential-Papier letztlich bei 11,23 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 890,798 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Prudential-Papiere wären am 30.04.2026 9 780,96 GBP wert, da der Schlussstand 10,98 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,19 Prozent.

Der Börsenwert von Prudential belief sich jüngst auf 27,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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