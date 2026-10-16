FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Prudential-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Prudential-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,55 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Prudential-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 865,741 Prudential-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 786,47 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Papiers am 15.10.2026 auf 8,99 GBP belief. Damit wäre die Investition 22,14 Prozent weniger wert.

Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 22,01 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at