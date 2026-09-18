Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Prudential-Performance
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18.09.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prudential-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Prudential-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11,24 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 88,948 Prudential-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,94 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 883,96 GBP wert. Mit einer Performance von -11,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Prudential belief sich zuletzt auf 24,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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