Prudential Aktie

Prudential für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prudential-Investment 17.04.2026 10:03:58

FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Prudential-Einstiegs gewesen.

Die Prudential-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,45 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,734 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (11,20 GBP), wäre die Investition nun 97,82 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,18 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 28,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prudential plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Prudential plc

mehr Analysen
05.08.24 Prudential Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prudential plc 13,06 1,28% Prudential plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen