FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Die Prudential-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,45 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,734 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (11,20 GBP), wäre die Investition nun 97,82 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,18 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 28,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at