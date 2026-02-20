Prudential Aktie

Prudential für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

Frühes Investment 20.02.2026 10:04:15

FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Prudential eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Prudential-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Prudential-Papier bei 12,97 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Prudential-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,101 Prudential-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.02.2026 858,91 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,14 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,11 Prozent eingebüßt.

Prudential erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

