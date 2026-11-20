Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Lukratives Prudential-Investment?
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20.11.2026 10:03:33
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prudential von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Prudential-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential-Aktie betrug an diesem Tag 10,50 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,283 Prudential-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential-Papiers auf 9,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 897,95 GBP wert. Mit einer Performance von -10,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 23,04 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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