Vor 1 Jahr wurde das Prudential-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential-Aktie betrug an diesem Tag 10,50 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,283 Prudential-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential-Papiers auf 9,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 897,95 GBP wert. Mit einer Performance von -10,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 23,04 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at