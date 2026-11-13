FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prudential von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Prudential eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Prudential-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,31 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,124 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 77,85 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,58 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 22,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Prudential eine Börsenbewertung in Höhe von 23,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at