FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prudential-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Prudential am 28.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,20 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 17,65 Prozent an. Alles in allem zahlt Prudential 450,72 Mio. GBP an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 4,34 Prozent gestiegen.

Veränderung der Prudential-Dividendenrendite

Zum London-Schluss notierte der Prudential-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 10,87 GBP. Heute wird das Prudential-Papier Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Prudential-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist die Prudential-Aktie eine Dividendenrendite von 1,74 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2,74 Prozent.

Gegenüberstellung von Prudential-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Prudential via London 28,49 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 49,05 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Prudential

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,30 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,14 Prozent anziehen.

Grunddaten von Prudential

Prudential ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 27,840 Mrd. GBP. Prudential verfügt über ein KGV von aktuell 9,78. 2025 setzte Prudential 21,060 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 1,17 GBP.

Redaktion finanzen.at