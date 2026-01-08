Reckitt Benckiser Aktie
FTSE 100-Wert Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Reckitt Benckiser von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Reckitt Benckiser-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 58,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Reckitt Benckiser-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,059 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 032,75 GBP, da sich der Wert einer Reckitt Benckiser-Aktie am 07.01.2026 auf 60,54 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 3,28 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Reckitt Benckiser eine Börsenbewertung in Höhe von 40,75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
