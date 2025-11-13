FTSE 100-Wert Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Reckitt Benckiser von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Reckitt Benckiser-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Reckitt Benckiser-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Reckitt Benckiser-Anteile bei 55,56 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,800 Reckitt Benckiser-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Reckitt Benckiser-Papiers auf 58,92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,05 GBP wert. Mit einer Performance von +6,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Reckitt Benckiser zuletzt 39,73 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at