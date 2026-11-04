FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in RELX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 04.11.2016 wurde das RELX-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,83 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, befänden sich nun 723,066 RELX-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,52 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 21 344,90 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 113,45 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 52,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at