RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Hochrechnung
|
04.11.2026 10:03:34
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 04.11.2016 wurde das RELX-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,83 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, befänden sich nun 723,066 RELX-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,52 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 21 344,90 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 113,45 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 52,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
04.11.26
|FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
03.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|37,04
|2,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.