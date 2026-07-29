FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen RELX-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der RELX-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 26,33 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,798 RELX-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des RELX-Papiers auf 28,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,56 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,56 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für RELX eine Börsenbewertung in Höhe von 46,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at