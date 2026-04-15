FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen RELX-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,31 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die RELX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,180 RELX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,86 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 14.04.2026 auf 25,65 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,86 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von RELX belief sich zuletzt auf 44,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at