FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen RELX-Investment gewesen.

Am 28.10.2021 wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen RELX-Anteile an diesem Tag bei 22,54 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,366 RELX-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 303,92 GBP, da sich der Wert einer RELX-Aktie am 27.10.2026 auf 29,39 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,39 Prozent angezogen.

Der RELX-Wert an der Börse wurde auf 51,03 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at