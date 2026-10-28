RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|RELX-Investment
|
28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 28.10.2021 wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen RELX-Anteile an diesem Tag bei 22,54 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,366 RELX-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 303,92 GBP, da sich der Wert einer RELX-Aktie am 27.10.2026 auf 29,39 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,39 Prozent angezogen.
Der RELX-Wert an der Börse wurde auf 51,03 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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