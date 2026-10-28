RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
RELX-Investment 28.10.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen RELX-Investment gewesen.

Am 28.10.2021 wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen RELX-Anteile an diesem Tag bei 22,54 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,366 RELX-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 303,92 GBP, da sich der Wert einer RELX-Aktie am 27.10.2026 auf 29,39 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,39 Prozent angezogen.

Der RELX-Wert an der Börse wurde auf 51,03 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Nachrichten

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Analysen
07:29 RELX Outperform Bernstein Research
27.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 RELX Buy UBS AG
23.10.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RELX Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,76 -0,40% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen