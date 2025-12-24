RELX Aktie

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

Lohnende RELX-Investition? 24.12.2025 10:03:46

FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in RELX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,85 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,601 RELX-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 30,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,65 GBP wert. Damit wäre die Investition um 69,65 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte RELX einen Börsenwert von 55,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

