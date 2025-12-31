RELX Aktie
31.12.2025
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem RELX-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,97 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 83,542 RELX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 545,53 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 30.12.2025 auf 30,47 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 154,55 Prozent angezogen.
RELX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,51 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
