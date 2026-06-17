RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Hochrechnung
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17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der RELX-Aktie betrug an diesem Tag 12,05 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,299 RELX-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen RELX-Anteile wären am 16.06.2026 200,83 GBP wert, da der Schlussstand 24,20 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 100,83 Prozent erhöht.
RELX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,12 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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