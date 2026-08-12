FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen RELX-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem RELX-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das RELX-Papier bei 14,65 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 682,594 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der RELX-Aktie auf 26,08 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 802,05 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,02 Prozent zugenommen.

RELX war somit zuletzt am Markt 45,50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at