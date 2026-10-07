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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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Profitables RELX-Investment? 07.10.2026 10:03:42

FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in RELX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das RELX-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,68 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das RELX-Papier investiert hätte, befänden sich nun 68,120 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 751,36 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 06.10.2026 auf 25,71 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,14 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte RELX einen Börsenwert von 43,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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