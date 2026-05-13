RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Investmentbeispiel
|
13.05.2026 10:04:04
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 13.05.2021 wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das RELX-Papier bei 18,25 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54,801 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der RELX-Aktie auf 24,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 345,37 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,54 Prozent erhöht.
RELX war somit zuletzt am Markt 43,51 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
12:26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Mittwochshandel in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
13.05.26