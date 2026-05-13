FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in RELX-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.05.2021 wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das RELX-Papier bei 18,25 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54,801 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der RELX-Aktie auf 24,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 345,37 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,54 Prozent erhöht.

RELX war somit zuletzt am Markt 43,51 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at