RELX-Investment im Blick 10.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RELX-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in RELX eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die RELX-Aktie an diesem Tag 36,92 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in RELX-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,086 RELX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 806,07 GBP, da sich der Wert eines RELX-Papiers am 09.12.2025 auf 29,76 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,39 Prozent eingebüßt.

Am Markt war RELX jüngst 54,12 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

