RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Profitabler RELX-Einstieg?
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14.10.2026 10:05:04
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RELX von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen RELX-Anteile an diesem Tag bei 34,15 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die RELX-Aktie investierten, hätten nun 292,826 Anteile im Besitz. Die gehaltenen RELX-Anteile wären am 13.10.2026 8 114,20 GBP wert, da der Schlussstand 27,71 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 18,86 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte RELX einen Börsenwert von 47,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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