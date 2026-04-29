RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Performance unter der Lupe
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29.04.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust hätte eine RELX-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 29.04.2025 wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,02 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 249,875 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (26,73 GBP), wäre das Investment nun 6 679,16 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,21 Prozent verringert.
RELX wurde am Markt mit 48,18 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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