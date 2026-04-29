RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 29.04.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust hätte eine RELX-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen RELX-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 29.04.2025 wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,02 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 249,875 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (26,73 GBP), wäre das Investment nun 6 679,16 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,21 Prozent verringert.

RELX wurde am Markt mit 48,18 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Nachrichten