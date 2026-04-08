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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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RELX-Investmentbeispiel 08.04.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RELX von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen RELX-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das RELX-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,28 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das RELX-Papier investiert hätte, befänden sich nun 380,518 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 25,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 585,24 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 4,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für RELX eine Börsenbewertung in Höhe von 45,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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