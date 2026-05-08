FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Dividende schüttet Rentokil Initial an Aktionäre aus

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Rentokil Initial am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,09 GBP je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Rentokil Initial zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 230,67 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 0,729 Prozent gestiegen.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Rentokil Initial-Anteilsschein via London bei einem Wert von 4,92 GBP. Die Rentokil Initial-Aktie wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Rentokil Initial-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Die Rentokil Initial-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,05 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 2,27 Prozent.

Vergleich von Rentokil Initial-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Rentokil Initial-Kurs via London um 22,66 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 76,31 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Rentokil Initial

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,13 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,02 Prozent sinken.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Rentokil Initial

Die Dividenden-Aktie Rentokil Initial gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 12,572 Mrd. GBP wert. Dividenden-Aktie Rentokil Initial weist aktuell ein KGV von 31,67 auf. 2025 setzte Rentokil Initial 5,242 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 0,00 GBP.

Redaktion finanzen.at