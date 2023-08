FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Rentokil Initial eingebracht

Vor Jahren Rentokil Initial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Rentokil Initial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rentokil Initial-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,46 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 183,016 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Rentokil Initial-Papiere wären am 08.08.2023 1 113,10 GBP wert, da der Schlussstand 6,08 GBP betrug. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 113,10 GBP entspricht einer Performance von +11,31 Prozent.

Rentokil Initial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at