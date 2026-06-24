Rentokil Initial PlcShs Aktie

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WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

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Rentables Rentokil Initial-Investment? 24.06.2026 10:03:49

FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Rentokil Initial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,86 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, befänden sich nun 539,084 Rentokil Initial-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Rentokil Initial-Papiers auf 4,27 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 302,43 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +130,24 Prozent.

Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich zuletzt auf 10,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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