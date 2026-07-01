Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Langfristige Performance
|
01.07.2026 10:04:13
FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.07.2025 wurden Rentokil Initial-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,53 GBP. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 831,257 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 12 078,14 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,27 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,78 Prozent.
Der Marktwert von Rentokil Initial betrug jüngst 10,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!