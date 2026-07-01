FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.07.2025 wurden Rentokil Initial-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,53 GBP. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 831,257 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 12 078,14 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,27 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,78 Prozent.

Der Marktwert von Rentokil Initial betrug jüngst 10,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at