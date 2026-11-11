FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Rentokil Initial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Rentokil Initial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Rentokil Initial-Aktie bei 2,11 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,461 Rentokil Initial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 3,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168,20 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 68,20 Prozent.

Rentokil Initial war somit zuletzt am Markt 8,89 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at