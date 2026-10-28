FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Rentokil Initial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4,21 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 237,530 Rentokil Initial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 815,44 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 27.10.2026 auf 3,43 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,46 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial belief sich zuletzt auf 8,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at