WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

Rentokil Initial-Investmentbeispiel 21.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Rentokil Initial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Rentokil Initial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rentokil Initial-Aktie bei 5,06 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, befänden sich nun 19,763 Rentokil Initial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.01.2026 91,25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,62 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,75 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial bezifferte sich zuletzt auf 11,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

