Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Investmentbeispiel
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08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Rentokil Initial-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Rentokil Initial-Anteile letztlich bei 5,95 GBP. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,818 Rentokil Initial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 4,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,02 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,98 Prozent abgenommen.
Alle Rentokil Initial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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