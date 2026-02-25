Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Rentokil Initial-Anlage im Blick
|
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Rentokil Initial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Rentokil Initial-Papier an diesem Tag 4,72 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, befänden sich nun 2 119,542 Rentokil Initial-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 446,80 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 24.02.2026 auf 4,46 GBP belief. Damit wäre die Investition um 5,53 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Rentokil Initial eine Marktkapitalisierung von 11,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShs
|
10:04
|FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.02.26
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
24.02.26
|Optimismus in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
24.02.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.02.26