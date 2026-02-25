FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Rentokil Initial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Rentokil Initial-Papier an diesem Tag 4,72 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, befänden sich nun 2 119,542 Rentokil Initial-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 446,80 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 24.02.2026 auf 4,46 GBP belief. Damit wäre die Investition um 5,53 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Rentokil Initial eine Marktkapitalisierung von 11,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at