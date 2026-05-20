FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Rentokil Initial-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 20.05.2021 wurde das Rentokil Initial-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,82 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investierten, hätten nun 2 076,412 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Rentokil Initial-Papiers auf 4,73 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 815,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,85 Prozent verringert.

Rentokil Initial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at