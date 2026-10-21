Rentokil Initial PlcShs Aktie

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WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

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Rentables Rentokil Initial-Investment? 21.10.2026 10:03:28

FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Rentokil Initial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Rentokil Initial-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rentokil Initial-Anteile bei 4,06 GBP. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,661 Rentokil Initial-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,66 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 20.10.2026 auf 3,15 GBP belief. Damit wäre die Investition 22,34 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial belief sich zuletzt auf 7,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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