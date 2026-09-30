Rentokil Initial PlcShs Aktie

Rentokil Initial PlcShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

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Profitabler Rentokil Initial-Einstieg? 30.09.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Rentokil Initial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 30.09.2023 wurde die Rentokil Initial-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 6,10 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,388 Rentokil Initial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rentokil Initial-Papiers auf 2,99 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,92 GBP wert. Mit einer Performance von -51,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich jüngst auf 7,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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