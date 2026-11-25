Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Frühe Investition
|
25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Rentokil Initial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rentokil Initial-Aktie bei 4,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Rentokil Initial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 197,802 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rentokil Initial-Aktie auf 3,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 241,76 GBP wert. Damit wäre die Investition 17,58 Prozent weniger wert.
Rentokil Initial wurde am Markt mit 9,33 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShs
|
25.11.26
|FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.11.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rentokil Initial-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 mittags in Rot (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
11.11.26
|FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.26
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Rentokil Initial PlcShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rentokil Initial PlcShs
|4,54
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.