Das wäre der Verlust bei einem frühen Rentokil Initial-Investment gewesen.

Rentokil Initial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rentokil Initial-Aktie bei 4,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Rentokil Initial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 197,802 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rentokil Initial-Aktie auf 3,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 241,76 GBP wert. Damit wäre die Investition 17,58 Prozent weniger wert.

Rentokil Initial wurde am Markt mit 9,33 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at