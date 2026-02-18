FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rentokil Initial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Rentokil Initial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,11 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 195,542 Rentokil Initial-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 4,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,89 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,81 Prozent eingebüßt.

Rentokil Initial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,21 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

