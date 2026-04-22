Rentokil Initial PlcShs Aktie

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WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

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Rentokil Initial-Performance 22.04.2026 10:03:49

FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Rentokil Initial-Einstiegs gewesen.

Am 22.04.2021 wurde das Rentokil Initial-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,08 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 197,006 Rentokil Initial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 4,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,01 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,70 Prozent.

Rentokil Initial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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