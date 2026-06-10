FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurde das Rentokil Initial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,43 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 554,243 Anteile im Depot. Die gehaltenen Rentokil Initial-Papiere wären am 09.06.2026 6 917,94 GBP wert, da der Schlussstand 4,45 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,82 Prozent abgenommen.

Am Markt war Rentokil Initial jüngst 11,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at