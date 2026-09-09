FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das Rentokil Initial-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Rentokil Initial-Papier an diesem Tag bei 5,87 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Rentokil Initial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,026 Rentokil Initial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,18 GBP, da sich der Wert einer Rentokil Initial-Aktie am 08.09.2026 auf 3,42 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 41,82 Prozent gleich.

Am Markt war Rentokil Initial jüngst 8,60 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at