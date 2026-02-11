FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rightmove-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rightmove-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,38 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rightmove-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 960,332 Rightmove-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 129,07 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Anteils am 10.02.2026 auf 4,44 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 31,29 Prozent.

Am Markt war Rightmove jüngst 3,34 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at