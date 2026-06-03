Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Rightmove-Performance
|
03.06.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rightmove-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.06.2016 wurden Rightmove-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,22 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 23,702 Rightmove-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,15 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Anteils am 02.06.2026 auf 4,35 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 3,15 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Rightmove zuletzt 3,18 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rightmove PLC Registered Shs
|
10:03
|FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rightmove-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
27.05.26
|FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rightmove von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.05.26
|LSE-Handel: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
22.05.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
22.05.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)