FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rightmove-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rightmove-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.06.2016 wurden Rightmove-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,22 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 23,702 Rightmove-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,15 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Anteils am 02.06.2026 auf 4,35 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 3,15 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Rightmove zuletzt 3,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at