Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Lohnende Rightmove-Investition?
|
14.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rightmove-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rightmove-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,94 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 253,872 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,15 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 308,45 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,85 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Rightmove eine Marktkapitalisierung von 3,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
