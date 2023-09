FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Rightmove gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rightmove-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.09.2020 wurden Rightmove-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6,21 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 611,344 Rightmove-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.09.2023 gerechnet (5,54 GBP), wäre das Investment nun 8 920,40 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 8 920,40 GBP, was einer negativen Performance von 10,80 Prozent entspricht.

Der Rightmove-Wert an der Börse wurde auf 4,52 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at