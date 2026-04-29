FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rightmove von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Rightmove-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Rightmove-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rightmove-Aktie bei 6,13 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 163,037 Rightmove-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 707,91 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Anteils am 28.04.2026 auf 4,34 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29,21 Prozent verringert.

Der Marktwert von Rightmove betrug jüngst 3,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at