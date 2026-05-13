Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Rightmove-Investition
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13.05.2026 10:04:04
FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rightmove-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rightmove-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,24 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rightmove-Aktie investiert, befänden sich nun 13,820 Rightmove-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 4,13 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,01 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,99 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Rightmove eine Marktkapitalisierung von 3,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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